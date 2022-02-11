Bursalı minikler 'duygu sanatıyla' sınırları aştı

Avrupa Komisyonu'nca başlatılan eTwinning Topluluğu tarafından uygulanan EmotionArt (Duygularla Sanat) projesine katılan Bursalı ilkokul öğrencileri, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Arnavutluk ve Romanya'daki yaşıtlarıyla, duygularını sanatla tarif etmeyi öğrendi.

Pandemi süreciyle birlikte Türkiye'deki eğitim hayatında önemli bir yer edinen 'uzaktan eğitim modeli', yüz yüze eğitime geçilmesine rağmen uluslararası ortaklı projeler sayesinde öğrencilere farklı öğrenme metotları da sunuyor. Uzaktan eğitimle mekan kavramının dışına çıkan öğrenciler, farklı şehirler hatta farklı ülkelerdeki yaşıtlarıyla aynı projede yer alarak hem öğreniyorlar hem de farklı kültürleri tanıyor. Avrupa Komisyonu'nun öğrenme programının ana hareketi olarak 2005 yılında başlatılan ve özellikle son yıllarda Türkiye'den de öğretmenlerin önemli bir katılım gösterdiği eTwinning Topluluğu'nda uygulanan, EmotionArt (Duygularla Sanat) projesi de Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya, Bulgaristan, Arnavutluk ve Romanya'dan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Projede Türkiye'yi Bursa'dan İlknur Kıldan, Serap Yılmaz, Filiz Derin, Rabia Duran, Gülşah Güre, Ayşegül Eken, Fatma Şengün, Ankara'dan Büşra Sivren, Kütahya'dan Betül Fidan Yalçın ve Bilecik'ten Sevda Öztürk adlı öğretmenler temsil etti.

Duygular sanata dönüştü

Sekiz hafta süren projeye Bursa'dan katılan ilkokul öğrencileri, mutluluk, üzüntü, öfke, korku, sakinlik, aşk ve can sıkıntısı gibi duygu durumlarını bazen sulu boya ile bazen de farklı malzemeler kullanarak sanata yansıttı. Projede yer alan yabancı öğrencilerin çalışmalarını da internet üzerinden gözlemleme fırsatı bulan minikler, aynı zamanda farklı kültürlerin sanata bakış açısını da öğrenme imkanı buldu. - BURSA