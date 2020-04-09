Bursalı doktordan korona virüs için önemli öneri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Bursalı doktordan korona virüs için önemli öneri - Haber
Mustafakemalpaşa, Ahmet Şentürk, Yerel

Bursalı doktordan korona virüs için önemli öneri

Bursalı doktordan korona virüs için önemli öneri Doktor Ahmet Şentürk Sağlık Bakanlığı'na videolu korona virüs için tedavi önerisinde bulundu Her aile hekimi kendisine düşen 4 bin hastaya hemogram testi yapıp bağışıklığını kontrol etsin -"Virüs kimseyi öldürmez.

09.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:05

Bursalı doktordan korona virüs için önemli öneri

Doktor Ahmet Şentürk Sağlık Bakanlığı'na videolu korona virüs için tedavi önerisinde bulundu

Her aile hekimi kendisine düşen 4 bin hastaya hemogram testi yapıp bağışıklığını kontrol etsin

-"Virüs kimseyi öldürmez. Virüse karşı bedenimizde olması gereken savunma mekanizması düşükse o öldürür"

BURSA - Mustafakemalpaşa'da aile hekimliği yapan Dr. Ahmet Şentürk, korona virüs ile ilgili çektiği bir videoyu paylaşarak Sağlık Bakanlığı'na bir teklif sundu.

Mustafakemalpaşa'nın tanınan doktorlarından birisi olan, Kuleli ve GATA'da başlayan eğitimini sivil bir üniversitede tamamlayarak kendini bu alanda geliştiren Dr. Ahmet Şentürk, çektiği bir videoyu paylaşarak korona virüse farklı bir bakış açısı getirdi.

1992 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yılın doktoru seçilerek alanında dünya genelinde dikkatleri çekmeyi başaran Dr. Ahmet Şentürk, korona virüse karşı yapılan mücadeleyi farklı yönleriyle ele alarak alternatif çözümleri belirtti. Doktor Şentürk, Sağlık Bakanlığı'na yönelik teklifini sunduğu videosuna, "Son günlerde korona virüs belasıyla tüm millet olarak büyük tedirginlik içerisinde, çok büyük bedeller ödeyerek bir savaş hali içerisindeyiz. Hükümetimiz bir sürü tedbirler alıyor. Biz de sahada bunları uygulamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yalnız bu yaptıklarımız bana yeterli gelmiyor. Bunları doğrudan sayın bakanımıza iletmek isterdim. Ancak kendisine ulaşmayı başaramadım. Belki bu video kendisine ulaşır. İlgilenirse, şu anda anlattığım şekilde bilimsel verilerle kendisine sunarım" diyerek başlarken, mevcut deneyimleri doğrultusunda farklı bir tedavi yöntemini anlattı.

"Önemli olan bağışlık sistemi"

"Bu kadar sosyal izolasyon gerekiyor mu diye düşünüyorum . Nereye saklanırsak saklanalım bu virüs hepimizi bulacak. Hepimize bu virüs bulaşacak. Bugün mü, seneye mi, bir daha ki seneye mi bulaşacak? Bu önemli. Hepimize aynı anda bulaşmaması önemli. En önemlisi bizim bağışıklık sistemimiz. Virüs kimseyi öldürmez. Virüse karşı bedenimizde olması gereken savunma mekanizması düşükse o öldürür." diyen Doktor Şentürk, virüse karşı aile hekimleri ile yapılacak ortak bir çalışma önerisini sundu. Şentürk, "Çok basit bir test var. Bunu çok hızlı bir şekilde uygulayabilirdik. Aile hekimi başına ortalama 4 bin hasta var. Tüm sağlık ocaklarında uygulayabildiğimiz hemogram testini herkese yaparak insanların bağışıklığı hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Aile hekimleri 15 gün içerisinde tüm kitlelerine bu testleri uygulayabilir. Test maliyeti de 5 TL'yi geçmez. Bu testlere göre de kişilerin bağışıklığına göre yaşam önerileri sunabiliriz" dedi.

Bursalı doktordan korona virüs için önemli öneri

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haber
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu, yarı çıplak poz verdi Haber
Yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu, yarı çıplak poz verdi
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haber
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haber
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı Haber
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haber
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına...
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Son Dakika: 'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı
Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden...
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Guido Senia Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Bursalı doktordan korona virüs için önemli öneri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 15:42:37. #1.14#
title