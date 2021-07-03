Bursagaz'ın gönüllü çevrecileri Mudanya'da tüplü dalışla su altı temizliği yaptı

SOCAR Türkiye çalışanlarından oluşan SOCAR Gönüllüleri'nin Bursagaz çevre takımı, Mudanya'da 18 metre derinliğe tüplü dalışla müsilaj (deniz salyası) ve su altı temizliği gerçekleştirdi.

SOCAR Türkiye çalışanlarından oluşan SOCAR Gönüllüleri'nin Bursagaz çevre takımı, Mudanya'da 18 metre derinliğe tüplü dalışla müsilaj (deniz salyası) ve su altı temizliği gerçekleştirdi.

Gönüllüler, Mudanya'nın Mütareke Mahallesi sahilinde başlatılan müsilaj temizliği çalışmalarına katıldı.

Çevresel duyarlılığı artırmak ve sürdürülebilir bir dünya için toplumsal farkındalığa dikkati çekmek amacıyla gönüllü faaliyetlerde bulunan şirket çalışanlarının müsilaj temizliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon halinde gerçekleştirildi.

Müsilaj nedeniyle görüş açısının maksimum 1 metre olduğu denizde 18 metre derinliğe tüplü dalış yapıldı. 16 kişilik ekibin su altında iki saat süren çalışmasında denizden cam, plastik şişe, naylon poşet başta olmak üzere çok sayıda atık çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi