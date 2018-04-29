Bursa-Yarım Asır Önce Mezun Oldukları Okulun Bahçesinde Buluştular -Hd

Bursa'nın tarihi okullarından Hocailyas İlkokulu'ndan yarım asır önce mezun olanlar ilk defa bir araya geldi. Okul bahçesinde düzenlenen eski mezunların buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 550 yıllık geçmişi olan Hocailyas İlkokulun'dan 60'lı yıllarda mezun olanlar yıllar sonra okul bahçesinde buluştu. Hatıraların canlandığı buluşmada eski mezunlar, birbirleriyle hasret giderdiler. Kapalıçarşı esnafından Muhsin Özyıldırım'ın önderliğinde okul müdüresi Hülya Ayvaz ve Okul Aile Birliği Başkanı Elif Ateş'in desteğiyle yaklaşık 70 eski mezunun buluştuğu etkinlikte okulda yaşanan anılar tazelendi. Eski mezunlar arasında bulunan 1967 mezunu iş insanı Fahrettin Gülener, yaşıtlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını, bu buluşmaya katılabildiği için şanslı olduğunu söyledi. Hocailyas İlkokulu'ndan mezun olduğunu ve eski arkadaşlarını görmek, bir araya gelmek için önerisini okul müdüresi Hülya Ayvaz'a iletmesi üzerine bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Muhsin Özyıldırım, ilk defa toplandıklarını ve bunun geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini belirtti. Konuşmaların ardından hasret gideren eski mezunlar ikramın ardından her yıl Nisan ayının son cumratesi günü buluşmak üzere ayrıldılar.