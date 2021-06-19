BURSA YANGINDA, ÇUVALLARDAKİ PATLAMAYLA BİRLİKTE YAYILAN KOKU, PANİĞE NEDEN OLDU
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BURSA YANGINDA, ÇUVALLARDAKİ PATLAMAYLA BİRLİKTE YAYILAN KOKU, PANİĞE NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da itfaiye ekiplerinin çöp yangınına müdahale ettiği sırada suyla temas eden çuvallarda meydana gelen patlamayla birlikte çevreye yayılan yoğun koku üzerine polis ekipleri bölgede nöbet tutarken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de incelemede bulundu.

Bursa'da itfaiye ekiplerinin çöp yangınına müdahale ettiği sırada suyla temas eden çuvallarda meydana gelen patlamayla birlikte çevreye yayılan yoğun koku üzerine polis ekipleri bölgede nöbet tutarken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de incelemede bulundu.

AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleet tehditlere karşı oluşturulan ekip, özel kıyafetlerle kimyasal maddelerden numune alıp, labaratuvarda incelemeleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerine verdi. Yetkililer, sonuçların 45-60 gün arasında çıkabileceğini açıkladı.

BURSA YANGINDA, ÇUVALLARDAKİ PATLAMAYLA BİRLİKTE YAYILAN KOKU, PANİĞE NEDEN OLDU
BURSA YANGINDA, ÇUVALLARDAKİ PATLAMAYLA BİRLİKTE YAYILAN KOKU, PANİĞE NEDEN OLDU
BURSA YANGINDA, ÇUVALLARDAKİ PATLAMAYLA BİRLİKTE YAYILAN KOKU, PANİĞE NEDEN OLDU
BURSA YANGINDA, ÇUVALLARDAKİ PATLAMAYLA BİRLİKTE YAYILAN KOKU, PANİĞE NEDEN OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BURSA YANGINDA, ÇUVALLARDAKİ PATLAMAYLA BİRLİKTE YAYILAN KOKU, PANİĞE NEDEN OLDU - Haberler
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