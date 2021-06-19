BURSA YANGINDA, ÇUVALLARDAKİ PATLAMAYLA BİRLİKTE YAYILAN KOKU, PANİĞE NEDEN OLDU

Bursa'da itfaiye ekiplerinin çöp yangınına müdahale ettiği sırada suyla temas eden çuvallarda meydana gelen patlamayla birlikte çevreye yayılan yoğun koku üzerine polis ekipleri bölgede nöbet tutarken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de incelemede bulundu.