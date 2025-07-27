Yangının etkili olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, "Yangın kontrol altına alındı mı?" ve "Hangi bölgeler tahliye edildi?" gibi sorulara yanıt ararken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün hem karadan hem havadan yoğun bir müdahale gerçekleştirdiği bildiriliyor. Bursa yangın söndü mü?

BURSA'DAKİ GÜRSU VE KESTEL ORMAN YANGINI PANİK YARATIYOR

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş alanlara yayılırken, yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Yangının etkili olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, "Yangın kontrol altına alındı mı?" ve "Hangi bölgeler tahliye edildi?" gibi sorulara yanıt ararken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün hem karadan hem havadan yoğun bir müdahale gerçekleştirdiği bildiriliyor. Yangın nedeniyle Karahıdır ve İğdir mahallelerinde tahliye işlemleri başlatıldı. Öte yandan, Bursa-Ankara otobanının bir kısmı güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı. Kent merkezine kadar ulaşan kül yağışı ve yoğun duman, halkın evlerinde kalmaları yönünde uyarılmasına neden oldu.

YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR: SON DURUM NE?

Bursa'nın Gürsu-Kestel hattında ilerleyen orman yangını, şu ana kadar yaklaşık 100-110 hektarlık alanı etkisi altına aldı. Güncel verilere göre, henüz tamamen kontrol altına alınamayan yangına 500'ün üzerinde personel ve 150'den fazla kara aracı ile müdahale ediliyor. Havadan da 13 yangın söndürme hava aracı görev alıyor; ancak gece görüş özelliği olmayan hava araçlarının çalışması gün batımıyla durduruldu, sabah saatlerinden itibaren yeniden devreye alınacak. Yangın tehdidi nedeniyle Karahıdır ve İğdir mahalleleri boşaltıldı, Bursa-Ankara otobanı Ankara yönünde ulaşıma kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yerleşim yerlerinin korunması için büyük bir çaba gösterildiğini belirtti.

GÜRSU VE KESTEL YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Gürsu TOKİ Konutları yakınlarında, İpekyolu Mahallesi ile Ağlaşan çevresinde başlayan yangın, rüzgarla birlikte geniş bir alana yayıldı. Yaklaşık 100-110 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangına müdahale sürüyor. Henüz tamamen söndürülmeyen yangın için karadan ve havadan ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. Hava araçlarının gece devre dışı kalması nedeniyle müdahale sabah yeniden başlamış durumda. Yerleşim yerlerinin tahliyesi ise ihtiyaç halinde genişletilebileceği yönünde yetkililerden bilgi geldi.

ORHANELİ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Köyü civarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Güncel duruma göre yangının büyük bölümü kontrol altına alındı; ancak ekipler bölgede soğutma çalışmaları yapıyor. Müdahale sürecinde 5 su tankeri, 1 arazöz, 2 iş makinesi ve 1 çekici kullanıldı; ayrıca bir helikopter havadan destek sağladı. Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık karayolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştı, ancak yol şu anda tekrar ulaşıma açık. Duman ve kül tehdidi devam ettiği için vatandaşlara maske takmaları ve mümkünse dışarı çıkmamaları öneriliyor.

OSMANGAZİ'DE DURUM NASIL?

Gürsu ve Kestel'deki yangınlardan sıçrayan alevler, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık ve Emek mahallelerine de ulaştı. Son bilgilere göre yangın burada kısmen kontrol altına alınmış olsa da, tamamen söndürülmedi ve ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 100-110 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, Avdancık Mahallesi tahliye edildi. Bu kapsamda yaklaşık 1.695 hanenin güvenli alanlara nakli gerçekleştirildi. Müdahale çalışmaları, 500'ün üzerinde görevli personel, 150'den fazla kara aracı ve 13 hava aracıyla sürdürülüyor.