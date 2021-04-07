Son dakika haberleri! BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
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Son dakika haberleri! BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ZEYTİN Dalı harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan iki askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın (28) şehadet haberi Bursa'daki ailesine ulaştı.

Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

ZEYTİN Dalı harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan iki askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın (28) şehadet haberi Bursa'daki ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı harekatıyla terörden arındırılan Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 asker şehit oldu. Şehitlerden Gökhan Çakır'ın şehadet haberi Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan baba ocağına ateş düşürdü. Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Gökhan Çakır'ın ailesine acı haberi İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve askeri yetkililer verdi. Oğullarının şehadet haberini alan Hasan Çakır ayakta durmakta zorlanırken, Saniye Çakır gözyaşlarına hakim olamadı.

Saniye ve Hasan Çakır çiftinin 4 çocuğunun bulunduğu, şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın 2 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehit babasının oturduğu binaya Türk bayrağı asılırken, komşuları ve yakınları taziyede bulundu.

Son dakika haberleri! BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberleri! BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberleri! BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberleri! BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberleri! BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberleri! BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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