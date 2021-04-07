Son dakika haberleri! BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Son dakika habere göre ZEYTİN Dalı harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan iki askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın (28) şehadet haberi Bursa'daki ailesine ulaştı.