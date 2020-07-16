Bursa'ya şehit ateşi düştü Bursa'ya şehit ateşi düştüVan'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın (29) acı haberi, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Bursa'ya şehit ateşi düştü

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın (29) acı haberi, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) görevli Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın şehit olduğu haberi, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Nilüfer Kaymakamı Avni Oral'dan acı haberi alan şehidin ağabeyleri Emrah ve Emre Aydoğan ile amcası Mustafa Aydoğan, gözyaşlarına boğuldu. Anne Mediha Aydoğan'ın ise bir süredir Erzurum'da, şehit olan oğlu İrfan Aydoğan'ın yanında olduğu belirtildi. Şehidin babası Ahmet Aydoğan'ın ise, 2009 yılında hayatını kaybettiği bildirildi.

TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehidin amcası Mustafa Aydoğan'ın evine, dev Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları Mustafa Aydoğan'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın bekar olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA