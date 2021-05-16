- Bursa'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
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- Bursa'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İhlas Haber Ajansı / EMRAH TAŞ - Haberler | Güncel

- Bursa'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Bursa'nın merkez Kestel ile dağ ilçesi olan Keles'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

- Bursa'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

BURSA - Bursa'nın merkez Kestel ile dağ ilçesi olan Keles'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bursa için, dolu, sel ve kuvvetli yağış uyarısının ardından Bursa'nın merkez Kestel ile dağ ilçesi Keles'e ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar doluyla birlikte beyaza büründü.

- Bursa'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Bursa'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Bursa'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Bursa'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH TAŞ

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