Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Bilecik, Yalova, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Bilecik, Yalova, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Bursa'da polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu gözlendi.

Kalabalık meydanlar, caddeler ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Bilecik

Bilecik'te kısıtlamayla kentin işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerlerinde kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.

Kontrollü normalleşme döneminde çok yüksek riskli kategorisindeki kentte, cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanlar görüldü.

Güvenlik güçleri, sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.

Eskişehir

Eskişehir'de yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı kısıtlamayla sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışındaki çalışanlar bulundu.

Uygulama noktalarında polis ekipleri kontroller gerçekleştirdi.

Balıkesir

Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında denetimlerine devam ediyor.

Yalova

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en fazla olduğu iller arasındaki Yalova'da kısıtlamanın başlamasıyla kalabalık sahil bölümleri, parklar, meydan, cadde ve yollar sessizliğe büründü.

Şehrin giriş çıkışları ile meydan ve caddelerde oluşturulan noktalarda uygulama yapan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Araştırma kavşağında oluşturulan noktalarda araçlar üzerinde inceleme yapan ekipler, kısıtlamaya uymayanlara yönelik işlem gerçekleştirdi.

Çanakkale

Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu gözlendi.

Kent merkezinde belirlenen kavşaklarda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri önlem aldı.

Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu gibi kentin işlek bölgelerinde sessizlik hakim oldu.

Kütahya

Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı, sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, önemli kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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