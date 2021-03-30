Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı

Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Güncel
Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı

BURSA Valiliğince, kentte kuvvetli fırtına uyarısı yapılırken, vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

BURSA Valiliğince, kentte kuvvetli fırtına uyarısı yapılırken, vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimiz kuzeybatı ilçelerinde  (Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa) fırtına ve  kuvvetli fırtına beklendiğinden; çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda yaşanacak  aksamalar  gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.


Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Cem Adrian Bahar Candan Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir İsmail Kartal Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:36:06. #1.15#
title