Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
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Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı

Bursa'da, görevlilerden habersiz mezarlıkta kazılan ve üzerinde 'Efe Aydın' ismi bulunan mezar boş çıktı.

11.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:24

Bursa'da, görevlilerden habersiz mezarlıkta kazılan ve mezar tahtasında, doğum ve ölüm tarihleri ile 'Efe Aydın' ismi bulunan mezar boş çıktı.

Yıldırım ilçesi Emirsultan Mezarlığı'ndaki görevliler, 'Efe Yalçın' isminde yeni bir bebek mezarı olduğunu fark etti. Hemen kayıtlar incelendi. Yapılan incelemede bu isimde bir kayıt olmadığı görüldü. Polise bilgi verildi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mezar tahtasında doğum tarihi 16.03.2020, ölüm tarihi de 29.05.2020 olarak bildirilen Efe Yalçın adını mercek altına aldı.

Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı

AÇILAN MEZAR BOŞ ÇIKTI

Polis, kentteki tüm hastanelerin kayıtlarında Efe Yalçın adını aradı. Herhangi bir sonuç elde edilmeyince de Cumhuriyet savcılığı bilgilendirildi. Mezarlığa gelen savcı, bebek mezarının açılmasına karar verdi. Kazılan mezarın boş olduğu ortaya çıktı.

Mezarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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