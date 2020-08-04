Bursa polisinden uyuşturucu operasyonu; 7 kilo bonzai ele geçirildi BURSA'da, polisin narkotik köpekleri 'Rona' ve 'Galya' ile düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 250 gram bonzai ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

BURSA'da, polisin narkotik köpekleri 'Rona' ve 'Galya' ile düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 250 gram bonzai ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde uygulama yaptı. Yaklaşık 200 kişilik personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 110 kişi sorgulandı. Narkotik köpekleri 'Rona' ve 'Galya'nın da kullanıldığı operasyonda ekipler, ev ve araçlarda arama yaptı. Bu aramalar sonucu 7 kilo 250 gram bonzai ele geçiren ekipler, 1 kişiyi de gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA