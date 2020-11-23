Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti
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Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti

23.11.2020 10:39 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:43

Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti Trafik polisi yolda kalan otomobili iterek, sürücüye yardım etti Bursa'da, bir polis memurunun trafik ışıklarında arızalanan otomobili ittiği anlar beğeni topladı.

Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti

Trafik polisi yolda kalan otomobili iterek, sürücüye yardım etti

BURSA - Bursa'da, bir polis memurunun trafik ışıklarında arızalanan otomobili ittiği anlar beğeni topladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'ndeki meydana geldi. Orhaneli Kavşağındaki trafik ışıklarında kırmızıda duran otomobil arıza yaptı. Otomobil sürücüsünün yardımına da kavşakta görevli trafik polisi koştu. Polis memuru, otomobili iterek aracı güvenli bölgeye çekmesine yardımcı oldu.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti
Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti
Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti
Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti
Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti
Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti
Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER PEKER

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