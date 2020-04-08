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Bursa Orkestra çocuklar için çalacak

Bursa Orkestra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan çocuklar için sosyal medya üzerinden canlı konser verecek.

08.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:48
Bursa Orkestra çocuklar için çalacak

Bursa Orkestra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan çocuklar için sosyal medya üzerinden canlı konser verecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bursa Orkestra'nın koronavirüs salgın riski nedeniyle evlerinde oturan çocuklar için online olarak konser vereceği duyuruldu.

"Çocuk Saati" isimli program 9 Nisan günü saat 12'de Bursa Orkestra'nın sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Programın repertuarında çocuk şarkıları ve türküleri yer alacak.

Kaynak: AA

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