Bursa öğrencilerin sistemi, su ve elektrikte yüzde 50 tasarruf sağlıyor

31.10.2019 11:58

Öğrencilerin sistemi, su ve elektrikte yüzde 50 tasarruf sağlıyor

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Lisesi-2 öğrencileri su ve elektrikte yüzde 50 oranında tasarruf sağlayan sistem geliştirdi. Öğrenciler, ilk olarak okullarında kullandıkları sistemi Bursa'daki okullara da satarak gelir elde ediyor.

Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü bünyesinde eğitim veren Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Lisesi-2 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı öğretmen ve öğrencileri, su ve elektrikte yüzde 50 oranında tasarruf yapan sistemi üretti. Geliştirilen sistem, sensörler yardımıyla kullanılmayan elektriğin devre dışı kalmasını sağlaken, kullanılmayan ve açık unutulmuş su akışını da keserek tüketimde tasarruf gerçekleştiriyor. Bu sistemle tesisatlarda da kaçakları tespit edilip onarımı sağlanırken, sistem Bursa'daki bazı okullarda uygulanmaya başladı.

YÜZDE 50 TASARRUF

Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Lisesi-2 Müdürü Sedat Paslı, Okulumuz fabrika gibi çalışıyor. Toplu yaşama alanları ve okullarda su ve elektrik akımı kayıplarını minimuma indiren bir sistem tasarladık. Bu sistem yüzde 50'den fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Gündem olan sıfır atık projesine de destek sağlamış oluyoruz. Meslek lisesi memleket meselesi, öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Okulumuzdan mezun öğrencilerimiz çok kısa süre içerisinde iş bulma imkanı sağlıyorlar. Kendi işyerlerini de açabiliyorlar dedi.

OKULLARA YAYILIYOR

Bu sistemin Bursa'daki bazı okullarda uygulamaya alındığını aktaran Paslı, Öğrencilerimiz bu sistemi Bursa'daki bazı okullara kurdular. Böylelikle gelir de elde ettiler. Okulumuza getirisi de oluyor bu sistemin. Öğrencilerimiz harçlıklarını sağlıyorlar. Suyun günümüzde önemini hepimiz biliyoruz. Bu sistemin tüm kamu kurumlarında uygulanmasını diliyoruz ifadelerini kullandı.

TASARRUF BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Öğretmeni Semih Güven ise, Sistemimiz selenoid vana ve sensör vasıtasıyla çalışıyor. Okullarda su ve elektrikte çok fazla sarfiyat olduğu gündeme geldi. Bu sorundan yola çıkarak biz bu projeyi geliştirdik. Geliştirme aşamasında uzaktan okumalı su saatleri aracılığıyla da sistem sayesinde su ve elektrikte yüzde 50 oranında tasarruf sağlandığını tespit ettik. Böyle olunca ülkemiz ve milletimiz adına iyi bir gelişme kaydedildi. Bu sistemi Bursa'daki bazı okullarda uyguladık ve faturalarında da yüzde 50 oranında düşüş olduğunu kaydetmiş olduk. Bu sistemi diğer okullarda da uygulayarak ülke genelinde tasarruf bilincini yaygınlaştırmayı düşünüyoruz şeklinde konuştu. Sistemin çalışma mantığından bahseden Güven, Bir kişi lavaboya girdiğinde su ve elektrik aktive oluyor. Öğrenci ihtiyacını giderdikten sonra unutulması sonucunda açık kalan su ve elektrik, sistem sayesinde 3 dakika içinde kapatılıyor. Böylelikle tasarruf sağlanıyor dedi.

Kaynak: DHA