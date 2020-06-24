Bursa'nın simgesi Havuzlupark harabeye döndü
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Bursa'nın simgesi Havuzlupark harabeye döndü

Bursa'nın simgesi Havuzlupark harabeye döndü -Şehrin göbeğinde havuz var ama kimse kullanamıyor -Havuzlupark geçtiğimiz yıl aynı şekilde gündeme geldiğinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü tesisin devreye alınacağını açıklamış, bir gelişme yaşanmamıştı Bursa'nın simgesi Havuzlupark 3 yıldır atıl...

24.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:49

Bursa'nın simgesi Havuzlupark harabeye döndü

-Şehrin göbeğinde havuz var ama kimse kullanamıyor

-Havuzlupark geçtiğimiz yıl aynı şekilde gündeme geldiğinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü tesisin devreye alınacağını açıklamış, bir gelişme yaşanmamıştı

BURSA - Bursa'nın simgesi Havuzlupark 3 yıldır atıl vaziyette tutuluyor. Kapalı tutulan Havuzlupark bakımsızlıktan harabeye döndü. Mahalle sakinleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı göreve çağırırken, parkın atıl vaziyette bırakılmasının risk olduğunu ifade ettiler.

Çekirge Mahallesi'nde bulunan Havuzlupark uzun yıllardan beri atıl vaziyette. Bölgenin önemli değerlerinden olan Havuzlupark ve çevresi Bursa'ya katkı sağlarken, buranın neden işletilemediğinin cevabı ise vatandaşlar tarafından bulunamıyor. Parkın çevresindeki mahallerde oturan vatandaşlar havuzdan yararlanmayı bekliyor.

Havuzlupark'ın harabe olmuş halini görüp açıklama yapan Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alındaş, "Havuzlupark 3 yıldır atıl vaziyette Spor İl Müdürlüğünün mülkiyetinde. 3 yıldır kapalı. Burası dünyanın en güzel tesisi. Geçen yıl milli takımda bir hoca arkadaşımla görüştüm, '47 tane ülke gezdim, bu kadar doğal ve güzel tesis göremedim' dedi. Havuzlupark'ın çevresinde 4 mahalle var, burada 100 bin nüfus yaşıyor. Burası tekrar hizmete açılabilir" dedi.

Mahalle sakinleri ise Havuzlupark'taki atıl vaziyetteki malzemelerin zaman zaman çalındığını belirterek, "Hırsızları polis yakalıyor. Ancak yine çalıyorlar. Burada binlerce liralık kablo, elektrik malzemesi çalındı" dediler.

Öte yandan Havuzlupark'ın atıl durumdaki hali geçtiğimiz yıl da gündeme gelmiş, dönemin Gençlik Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, Havuzlupark'ın Bursalıların keyifle zaman geçireceği, sosyal donatı ve kültürel alanlarla aslına uygun şekilde hizmete alınacağını söylemişti. 1 yıl geçmesine rağmen bir gelişme olmamış Hüseyin Uysal görevi Salih Başparmak'a devretmişti.

Bursa'nın simgesi Havuzlupark harabeye döndü

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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