Bursa Müftülüğü şehrin fethedilişinin 695. yılı dolayısıyla 695 aileye gıda yardımı yaptı
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Bursa Müftülüğü şehrin fethedilişinin 695. yılı dolayısıyla 695 aileye gıda yardımı yaptı

Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

Bursa İl Müftülüğü ile Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçe müftülükleri, Bursa'nın fethinin 695. yıl dönümü dolayısıyla 695 aileye gıda yardımında bulundu.

Bursa İl Müftülüğü ile Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçe müftülükleri, Bursa'nın fethinin 695. yıl dönümü dolayısıyla 695 aileye gıda yardımında bulundu.

Bursa İl Müftülüğünce belirlenen ihtiyaç sahibi 695 aileye, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle hazırlanan yardım kolileri teslim edilmeye başlandı.

İl Müftüsü İzani Turan, gazetecilere yaptığı konuşmada, ramazan ayının toplumun her kesiminden insanları birleştirmesi gereken bir ay olduğunu söyledi.

Ramazanın birlik ve beraberliği öğreten bir ay olduğunu belirten Turan, "Ramazanda gerçekte olan fedakar olabilmektir. Oruç, insanın irade hürriyetini geliştiren en önemli ibadettir. Salgın döneminde görevlilerimiz ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin evine kadar bu kolileri ulaştıracak. Ramazana kardeşlerimizle birlikte gönül hoşluğu içinde girmek istedik. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin." dedi.

Programa Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir, Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk ile Türkiye Diyanet Vakfı personeli katıldı.

Bursa Müftülüğü şehrin fethedilişinin 695. yılı dolayısıyla 695 aileye gıda yardımı yaptı
Bursa Müftülüğü şehrin fethedilişinin 695. yılı dolayısıyla 695 aileye gıda yardımı yaptı
Bursa Müftülüğü şehrin fethedilişinin 695. yılı dolayısıyla 695 aileye gıda yardımı yaptı
Bursa Müftülüğü şehrin fethedilişinin 695. yılı dolayısıyla 695 aileye gıda yardımı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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