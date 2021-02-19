Son dakika haber! Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
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Son dakika haber! Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

19.02.2021 12:58 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:07
Son dakika haber! Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Son dakika gündem haberi: BURSA merkezli 4 ilde polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullandığı ve Bank Asya'ya para yatırdıkları tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA merkezli 4 ilde polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullandığı ve Bank Asya'ya para yatırdıkları tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin tespit edilmesi için soruşturma başlattı. Ekipler soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt lideri Fethullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya'ya para yatırdıkları, örgüt içerisinde ev ağabeyliği, ev ablalığı ile sohbet imamlığı yaptıkları yönünde haklarında ihbar bulunan ve kod adı kullanan 16 şüpheli olduğunu belirledi.  Şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takibin ardından Bursa, İstanbul, Kastamonu ve Bitlis'te çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında aktif görevde bulunan bir öğretmen, bir doktor olmak üzere 16 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İlk ifadeleri için emniyete götürülen 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

Son dakika haber! Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika haber! Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika haber! Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika haber! Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika haber! Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika haber! Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika haber! Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika haber! Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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