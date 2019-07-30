BURSA KURBANLIK DANA, MEHMET EFE'Yİ AĞIR YARALADI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 13 yaşındaki Mehmet Efe Özkan, sevmek için yaklaştığı kurbanlık dananın boynuz darbesiyle yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 13 yaşındaki Mehmet Efe Özkan, sevmek için yaklaştığı kurbanlık dananın boynuz darbesiyle yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesindeki kurbanlık danayı sevmek istedi. Özkan, yaklaştığı dananın boynuz darbesiyle fırlayıp, düştü. Kanlar içinde kalan Mehmet Efe, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Sağlık durumu ağır olan Mehmet Efe, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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