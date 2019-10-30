Bursa koray avcı, gemlik belediye başkanı sertaslan ile düet yaptı

30.10.2019 00:16

Koray Avcı, Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan ile düet yaptı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları kapsamında, Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahne alan Koray Avcı, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile şarkı söyledi.

Gemlik Demokrasi (İskele) meydanında sahne alan Koray Avcı'yı Gemlik'te on binlerce kişi izledi. Meydanın tamamen dolduğu programda Koray Avcı, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile birlikte Neşet Ertaş'ın Leylam adlı eserinde düet yaptı. Sertaslan, Avcı'ya ud ile de eşlik etti.

Kaynak: DHA