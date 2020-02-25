: Bursa kamyonetin ezdiği emir ağır yaralandı

25.02.2020 18:23 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:24

Kamyonetin ezdiği Emir ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bahçede oyun oynarken bir anda sokağa fırladığı öne sürülen 3 yaşındaki Emir Osmanoğlu, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, öğlenden sonra, İnegöl'e bağlı Akhisar Mahallesi, Pekcan Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Şen (55) yönetimindeki 35 AJ 3515 plakalı kamyonet, evinin bahçesinde oynarken iddiaya göre bin anda sokağa fırlayan Emir Osmanoğlu'na çarptı. Kamyonet daha sonra Emir'in üstünden geçerek durabildi. Kazada Emir ağır yaralanırken, küçük çocuğun çığlığını duyan yakınları yanına koştu. Emir ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Emir'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazanın ardından fenalaşan kamyonet sürücüsü Ahmet Şen de olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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