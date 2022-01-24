Bursa-İzmir kara yolunda kar etkili oluyor - Haberler
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Bursa-İzmir kara yolunda kar etkili oluyor

AA / Fatih Çapkın - Haberler | Güncel

Bursa-İzmir kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İZMİR (AA) - Bursa- İzmir kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kara yolunun Görükle mevkisinde akşam saatlerinde başlayan kar, kısa sürede ana arterleri beyaza bürüdü.

Özellikle kış lastiği olmayan sürücüler ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Yolda kalan araçlara zaman zaman vatandaşlar iterek destek oldu.

Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Bursa-İzmir kara yolunda kar etkili oluyor

Bursa-İzmir kara yolunda kar etkili oluyor

Bursa-İzmir kara yolunda kar etkili oluyor

Bursa-İzmir kara yolunda kar etkili oluyor

AA / Fatih Çapkın - Son Dakika Haberleri

Görükle, İzmir, Bursa, kar, Güncel, Haber

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