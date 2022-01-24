Bursa-İzmir kara yolunda kar etkili oluyor

İZMİR (AA) - Bursa- İzmir kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kara yolunun Görükle mevkisinde akşam saatlerinde başlayan kar, kısa sürede ana arterleri beyaza bürüdü.

Özellikle kış lastiği olmayan sürücüler ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Yolda kalan araçlara zaman zaman vatandaşlar iterek destek oldu.

Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması başlattı.