Bursa İnegöl'de kayıp 4 bin kişi bulundu mu? Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi mi? Bursa İnegöl nüfusu kaç? Bursa İnegöl'de ilçenin farklı yerlerindeki tabelalarda nüfusun farklı yazılması kafalarda soru işareti oluşturdu. Tabelalarda 4 bin kişilik hatalı yazım sonrası kayıp 4 bin kişi olayı halledildi mi? Bursa İnegöl nüfusu kaç ve Bursa İnegöl'de kayıp 4 bin kişi bulundu mu gibi konular merak edildi.

Mobilya başkenti olan Bursa'nın İnegöl ilçesinin giriş ve çıkışındaki nüfus tabelalarının tutarsızlığı karışıklıklara neden oldu. 274 bin olarak düzeltilen rakamlarda resmi olan rakamlara göre bu kez de 67 kişi fazla gözüküyor. Peki, Bursa İnegöl'de kayıp 4 bin kişi bulundu mu? Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi mi? Bursa İnegöl nüfusu kaç? İşte detaylar…

KAYIP 4 BİN KİŞİ OLAYI HALLEDİLDİ Mİ?

Bursa'dan İnegöl'e gelindiğinde karşınıza çıkan tabelada rakam 270 bin olarak görülüyor. Yani resmi rakamlara göre burada 3 bin 933 kişi eksik görülüyor. Ankara istikametinden İnegöl'e geliş yönüne dikilen tabela ise rakam daha farklı. Buradaki sayı 274 bin. TÜİK verilerine göre İnegöl'ün 2019 yılı resmi nüfus rakamları 273 bin 933. İki tabelanın arasındaki tutarsızlık görenleri şaşırtıyor.

BURSA İNEGÖL NÜFUSU KAÇ?

Bu durumun haberlere yansıması üzerine İnegöl Belediyesi harekete geçti. Bir tabeladaki 270 bin rakamı 274 bin olarak değiştirildi. Böylece iki tabelada da 274 bin yazması sağlandı.

Başkan Alper Taban yaptığı paylaşımda, "İş Müge Anlı'ya gitmeden meseleyi çözdük" ifadesini kullandı. Ancak resmi rakamlara göre ilçenin nüfusu 273 bin 933. Yani bu kez de 67 kişi fazla gözüküyor. Şimdi İnegöl'de 67 tartışması yaşanmaya başladı.