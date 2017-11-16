Bursa Huzurevi Sakinleri Konserlerle Moral Depoluyor

Huzurevi sakinleri konserlerle moral depoluyor



BURSA'da, huzurevi sakinleri ve personelinden oluşan gönüllü koro yaşlılarla bir araya gelerek müzik ziyafeti sundu. Ali Osman Sönmez Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde verilen konserde, Türk Sanat ve Türk Halk müziğinin en sevilen eserleri seslendirilirken yaşlılara moral buldu.



Yıldırım Belediyesi tarafından, huzurevi sakinleri ve personelinin oluşturduğu koro Ali Osman Sönmez Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde konser verdi. Şefliğini Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) Eğitmeni Sadullah Öztürk'ün üstlendiği, gönüllü koro yaşlılarla bir araya gelerek Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğinin en sevilen eserlerini seslendirirken yaşlılar keyifli bir gün geçirdi. Seslendirilen parçalara zaman zaman eşlik eden huzurevi sakinleri, çok mutlu olduklarını belirterek, bu etkinliği düzenleyen Yıldırım Belediyesi'ne teşekkür etti.