BURSA Halil Sezai'den 'İncir Reçeli 3' müjdesi

Halil Sezai'den 'İncir Reçeli 3' müjdesi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai hemofili hastası gençlere moral ziyareti için İznik'e sürpriz ziyarette bulundu. Gençlerle uzun süre sohbet eden Sezai, burada İncir Reçeli 3'ünün de çıkacağını müjdeledi.

Bursa'nın İznik İlçesi Askania Sosyal Tesislerinde tam 3 gündür kamp kuran Bursa Hemofili Derneği'nin 90'a yakın genci ünlü oyuncu Halil Sezai'nin sürpriz ziyareti ile sevindi. Hemofili hastalığı ile mücadele eden gençlere moral ziyaretinde bulunan Halil Sezai gençler ile uzun uzun sohbet etti. Kendinden bahseden ünlü oyuncu, 'Ben devlet konservatuarında okudum. Memur çocuğuyum ben. Özel üniversitelere para verme durumumuz yoktu. Ben kendimi geliştirdim çünkü ruhumda vardı" dedi.

İNCİR REÇELİ 3 GELİYOR

Bir gencin İncir Reçeli 3 filminin ne zaman geleceği sorusuna net cevap veren Halil Sezai, 'İncir Reçeli 3 geliyor evet yeni karar verildi. Yıllardır soruyorlar Muallaktaydı ama hazırlanıyorö dedi.

Burada gençlerle tam 3 saat boyunca gençlerle tek tek ilgilenen Halil Sezai, hayranlarının fotoğraf çelinme isteğini kırmadı.

HEMOFİLİ NEDİR

Kanda Faktör 8 ve Faktör 9 adlı iki protein bulunur. Hemofili durumunda bunlar kanda eksiktir. Bu iki proteinin kanda olmaması, miktarının azalması ya da işlevinin bozulması durumunda, kan pıhtılaşamaz ve kanamaya neden olur. İlk olarak 1920 yılında tanımlanan hemofili, kalıtsal faktörlere (soyaçekim) bağlı olarak gelişen ciddi kanamalara yol açan bir hastalıktır. Fakat Hemofili hastalarının yaklaşık yüzde 30'unun ailesinde Hemofili yoktur. Çünkü genlerde meydana gelen mutasyonlardan kaynaklanır. Hemofilide sorun kanamada değil kanama süresinin uzamasında yani kanın daha geç pıhtılaşmasındadır.

Toplumda görülme sıklığı fazladır. Her 4 bin erkekte bir ortaya çıkar. Erkeklerde görülme sıklığı kadınlara göre çok daha fazladır. Kadınlarda görülmesi çok nadir bir durumdur.

Kaynak: DHA