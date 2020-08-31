BURSA Hafif ticari aracın otomobile çarpıp yan yattığı kaza kamerada
Hafif ticari aracın otomobile çarpıp yan yattığı kaza kameradaBursa'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarparak yan yattı.
Hafif ticari aracın otomobile çarpıp yan yattığı kaza kamerada
Bursa'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarparak yan yattı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi'nde meydana geldi. Orhan Y. yönetimindeki 34 ZD 4181 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 16 BEC 43 plakalı otomobile çarparak, yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden çıkarıldı. İlk müdahale attı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarptıktan sonra yol üzerinde yan yattığı görülüyor.
Kaynak: DHA