Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği'nden Vali Canbolat'a Ziyaret
Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği'nden Vali Canbolat'a ZiyaretBursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği'nden Vali Canbolat'a ZiyaretBursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Cevdet Ulu ve Başkan Yardımcısı Orhan Erkan Güngör Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
BURSA (Habermetre) - Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği'nden Vali Canbolat'a ZiyaretBursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği'nden Vali Canbolat'a ZiyaretBursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Cevdet Ulu ve Başkan Yardımcısı Orhan Erkan Güngör Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet