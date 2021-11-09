Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği'nden Vali Canbolat'a Ziyaret - Haberler
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Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği'nden Vali Canbolat'a Ziyaret

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Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği'nden Vali Canbolat'a Ziyaret

Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği'nden Vali Canbolat'a ZiyaretBursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği'nden Vali Canbolat'a ZiyaretBursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Cevdet Ulu ve Başkan Yardımcısı Orhan Erkan Güngör Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

BURSA (Habermetre) - Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği'nden Vali Canbolat'a ZiyaretBursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği'nden Vali Canbolat'a ZiyaretBursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Cevdet Ulu ve Başkan Yardımcısı Orhan Erkan Güngör Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

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