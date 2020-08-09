BURSA Devrilen otomobil, bina ile duvar arasında dik durdu 2 yaralı
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BURSA Devrilen otomobil, bina ile duvar arasında dik durdu 2 yaralı

Devrilen otomobil, bina ile duvar arasında dik durdu: 2 yaralıBursa'nın Gemlik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, düştüğü bina ile istinat duvarı arasındaki boşlukta dik durdu.

09.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 09.08.2020 14:17

Devrilen otomobil, bina ile duvar arasında dik durdu: 2 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, düştüğü bina ile istinat duvarı arasındaki boşlukta dik durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Manastır mevkisi Novadarı Caddesi'nde meydana geldi. Rampadan inen Mustafa C.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak, düştüğü bina ile istinat duvarı arasındaki boşlukta dik durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, sürücü ile otomobildeki kişiyi uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil ise bulunduğu yerden vinçle çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA Devrilen otomobil, bina ile duvar arasında dik durdu 2 yaralı

Kaynak: DHA

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