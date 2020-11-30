Son dakika haber | Kütahya'da yangında 70 koyunu telef olan üreticiye destek seferberliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Kütahya'da yangında 70 koyunu telef olan üreticiye destek seferberliği

30.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:29

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Simav ilçesindeki yangında 70 küçükbaş hayvanı telef olan üreticiye Bursa'nın İnegöl ilçesinden destek geldi.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki yangında 70 küçükbaş hayvanı telef olan üreticiye Bursa'nın İnegöl ilçesinden destek geldi.

Efir köyünde çıkan yangında 70 hayvanını kaybeden Mehmet Candan'a yardım için İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneğince çalışma başlatıldı.

Dernek başkanı İbrahim Kutlu, ilçedeki yetiştiricilerle bir araya gelerek 9 koyun ve 2 keçi ile 28 çuval yem topladı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kritik toplantıya dakikalar kala dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Kritik toplantıya dakikalar kala dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Eski MasterChef yarışmacısı, Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından demediğini bırakmadı
Eski MasterChef yarışmacısı, Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından demediğini bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?

Kamyona yüklenerek gönderilen bu yardımların yanı sıra Kutlu'ya 3 bin 300 lira da nakit yardımı gönderildi.

Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Candan'ın 80 koyunundan 70'inin yangında telef olduğunu söyledi.

Üreticiye İnegöl'den yardım eli uzatmak istediklerini belirten Candan, "Bu yardımda emeği bulunan İnegöl'deki yetiştiricilerin hepsinden Allah razı olsun, Allah hepsinin niyetlerini kabul etsin. Bu tür sosyal sorumluluk projelerine herkesin destek olmasını, önemli bir şey olduğunu anlatmak istiyoruz. Bugün onlara, yarın bize, önemli bir şey bu." diye konuştu.

Son dakika haber | Kütahya'da yangında 70 koyunu telef olan üreticiye destek seferberliği
Son dakika haber | Kütahya'da yangında 70 koyunu telef olan üreticiye destek seferberliği
Son dakika haber | Kütahya'da yangında 70 koyunu telef olan üreticiye destek seferberliği
Son dakika haber | Kütahya'da yangında 70 koyunu telef olan üreticiye destek seferberliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

İlgili Haberler

Son dakika: Simav'da ağılda çıkan yangında 70 koyun telef oldu
Son dakika: Simav'da ağılda çıkan yangında 70 koyun telef oldu
Son dakika haberleri: Karantinada olan ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri: Karantinada olan ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi | Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haberi | Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Halife Hafter Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Merve Boluğur Burcu Esmersoy Diego Armando Maradona
Spor Samatta Okan Buruk Gökhan Gönül Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kavga Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Kütahya'da yangında 70 koyunu telef olan üreticiye destek seferberliği - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 14:34:56. #1.14#
title