Son dakika haber | Kütahya'da yangında 70 koyunu telef olan üreticiye destek seferberliği

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Simav ilçesindeki yangında 70 küçükbaş hayvanı telef olan üreticiye Bursa'nın İnegöl ilçesinden destek geldi.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki yangında 70 küçükbaş hayvanı telef olan üreticiye Bursa'nın İnegöl ilçesinden destek geldi.

Efir köyünde çıkan yangında 70 hayvanını kaybeden Mehmet Candan'a yardım için İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneğince çalışma başlatıldı.

Dernek başkanı İbrahim Kutlu, ilçedeki yetiştiricilerle bir araya gelerek 9 koyun ve 2 keçi ile 28 çuval yem topladı.

Kamyona yüklenerek gönderilen bu yardımların yanı sıra Kutlu'ya 3 bin 300 lira da nakit yardımı gönderildi.

Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Candan'ın 80 koyunundan 70'inin yangında telef olduğunu söyledi.

Üreticiye İnegöl'den yardım eli uzatmak istediklerini belirten Candan, "Bu yardımda emeği bulunan İnegöl'deki yetiştiricilerin hepsinden Allah razı olsun, Allah hepsinin niyetlerini kabul etsin. Bu tür sosyal sorumluluk projelerine herkesin destek olmasını, önemli bir şey olduğunu anlatmak istiyoruz. Bugün onlara, yarın bize, önemli bir şey bu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek