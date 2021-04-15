Bursa'dan İstanbul'a deniz ulaşımında kısmi devam kararı

Mudanya'dan İstanbul'a deniz ulaşımını sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), kısmi kapanma genelgesi üzerine sefer saatlerinde yeniden düzenlemeye gitti.

Mudanya'dan İstanbul'a deniz ulaşımını sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), kısmi kapanma genelgesi üzerine sefer saatlerinde yeniden düzenlemeye gitti.

Koronavirüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda getirilen yeni kısıtlamalar ve önlemler kapsamında deniz ulaşımına yönelik sefer saatleri yeniden düzenledi.

Yeni düzenlemede şehirlerarası seyahat, toplu taşımayla yapılması durumunda kısıtlamadan muaf tutuldu. Deniz otobüsleri işletmelerinin Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'ndeki iskelelerden gerçekleştireceği hafta içi seferlerini, 05.00 ile 19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde yapacağı, hafta sonu ise sefer gerçekleştirmeyeceği belirtildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinden yaptığı açıklamada, kısmi kapanma tedbirleri kapsamında daha önce Bursa Mudanya'dan İstanbul Eminönü'ne gerçekleştirmesi planlanan 14.00 ve 17.45 seferleriyle İstanbul Eminönü'nden Bursa Mudanya'ya yapılması planlanan 17.45 seferinin yeni tedbirler alınıncaya kadar iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi