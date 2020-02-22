Bursa'dan Erciş'e anlamlı bağış

22.02.2020 09:07 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:07

Bursa'da 3. kişisel fotoğraf sergisini açan Tayfur Coşkunüzer, fotoğraf kitabının gelirini memleketi Erciş'teki bir köy okuluna bağışlayacak.



Tece Dekor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tayfur Coşkunüzer, kişisel fotoğraflarından oluşan, yöneticiliğini Ömer Yağlıdere'nin ve fotoğraf seçimini İzzet Keribar'ın yaptığı 'Fotoğraf Günlüğü' adlı 3. sergisinin açılışı ile aynı adı taşıyan kitabının tanıtımını birlikte gerçekleştirdi. Siyaset, bürokrasi, iş, akademi ve medya dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende tanıtılan kitabın satış geliri de Van Erciş'te çocukların eğitimi için toplandı.



Bursa'da sergi açısından mekan yetersizliği olduğuna dikkati çeken Tayfur Coşkunüzer, "Bu serginin diğerlerinden farkı, büyük ölçekte diasec baskıyla yapılmasıdır. Podyum Park Sanat Mahal'de 20 Şubat-7 Mart arası açık olan sergide yaklaşık 50 fotoğrafı izlenime sunduk. 170 sayfalık kitapta dünyanın değişik yerlerinden bilinen ya da bilinmeyen yerlerden 130'a yakın fotoğraf var. Kompozisyonu zengin, baskı kalitesi yüksek bir kitap yayınladık. İnsanların bu sergiyi gezmesini tavsiye ediyorum. Bursa'da gerçek manada bir sanat galerisi olmadığı için sergi salonu olarak burayı kullandık. Satış fiyatının 100 TL olarak belirlendiği kitabın satışından elde edilen geliri memleketim Erciş'teki bir köy okuluna bağışlıyoruz. Umarım bu faaliyet insanların hoşuna giderken Bursa'ya yeni bir yön çizer. Bursa'daki fotoğraf severler, fotoğrafçılar, sanatseverler yeni bir mekan arayışını görürler. Dilerim Bursa gerçek anlamda bir sanat galerisine kavuşur" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA