Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru kaldırıldığı hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan polis memurunun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Erman Öztürk olduğu öğrenildi.

Bursa'da kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerinden, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan da silahla yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isterken silahla yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memurunun, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli, evli ve bir çocuk babası Erman Özcan (37) olduğu öğrenildi.