Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 3'üncü gün BURSA'nın Kestel ilçesinde, 4'ü aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmaları, kaybolduğu bahçenin çevresi ile derede yoğunlaştı.

BURSA'nın Kestel ilçesinde, 4'ü aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmaları, kaybolduğu bahçenin çevresi ile derede yoğunlaştı. Derya için dalgıçlar, şelalerin olduğu bölgede dalış yapacak.

Bursa'da, geçen pazar günü akşamı saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle başta Kestel ilçesi olmak üzere pek çok yerde dereler taştı. Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık Mahalleleri'nde, sel nedeniyle araçlar sürüklendi, tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı, ağaçlar devrildi, su baskınları yaşandı. Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı evin 1'inci katında oturan aile, su baskını nedeniyle hemen dışarı çıktı. Evin içinde kalan bedensel engelli Kader Akbaba (22) yaşamını yitirdi. Aynı anlarda sele kapılan çiftçiyi, köy meydanında, mahalle halkı kurtardı.

KAYIP 5 KİŞİNİN 4'ÜNÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIKayacık Mahallesi'nde de sele kapılarak, dere yatağına sürüklenen aynı aileden Nazime Bilen (74), oğlu Ahmet Bilen (34), Ahmet Bilen'in eşi Türkan Bilen (34), Ahmet-Türkan Bilen'in kızı Medine Bilen (10) hayatlarını kaybetti. Ahmet Bilen'in yeğeni Derya Bilen'in ise kayboldu. DERYA'YI ARAMA ÇALIŞMALARI 3'ÜNCÜ GÜNÜNDEDerya Bilen için başlatılan arama çalışmaları, 3'ncü günde de devam ediyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İnsani Yardım Vakfı (İHH), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Deniz Polisi, BAKUT, UMKE ve ANDA ekipleri tarafından Kayacık ile Narlıdere Mahalleleri arasında başlatılan çalışmalar kapsamında, Derya'nın bulunması için evin çevresindeki toprak yığınları kazma-kürek ile kazıldı. Deniz polisleri ve İHH'ya bağlı dalgıçlar, derede arama başlatırken JAK'a ait 3 kadavra köpeği ise karada arama yapıyor. 'KÖR NOKTALARDA ARAMA YAPIYORUZ'İHH Arama Kurtarma Saha Koordinatörü Erdal Altıntaş, "Arama çalışmaları dere yataklarında yoğunlaştı ve şu an bakmadığımız kör noktalara bakıyoruz. Kanyondaki girişli çıkışlı yerlere bakıyoruz. Özellikle şelalenin altındaki su birikintisine yoğunlaştık. Dalgıçlarımız, 2 metre derinliği olan, kör noktaları bulunan suya dalış yapacak. Daha önce buraya bakılmadı.Bu dalış biraz zor, çünkü su bulanık. Elle zemini tarayarak, Derya'yı arayacağız. Bugün hava gayet temiz gözüküyor. Tahminimce Derya çok uzak bir bölgeye gitmedi. En son cesetlerin bulunduğu noktalarda olması yüksek ihtimal. O noktaların sonunda şelaleler var. O şelalelere kadar geldiğini tahmin ediyorum. Bakılmayan kör noktaları tarıyoruz. İlk sele kapılan Derya olduğu için, onun kum birikintisi veya ağaçların altında kalma ihtimali söz konusu. Kadavra köpeklerine bölge taratılarak, koku almasını bekliyoruz. Koku aldığı bir yer vardı köpeklerin, orası kazılıyor. Alanın hepsi defalarca tarandı dere hariç. Son noktayı da dalgıçlarımızla gözden geçirmiş olacağız" dedi.

Kaynak: DHA