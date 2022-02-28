Bursa'daki Kırım Türkleri ve Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti - Haberler

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Bursa'daki Kırım Türkleri ve Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti

AA, Elif Özlem Çelikler - Güncel
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Bursa'daki Kırım Türkleri ve Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti

Bursa'da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

BURSA (AA) - Bursa'da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Kent Meydanı'nda toplanan grup adına konuşan Kırım Gelişim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Recep Şen, 8 yıl önce Kırım'ın işgali ile başlayan sürecin bugün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla daha korkunç bir hal aldığını söyledi.

Kırım Türkleri olarak Ukrayna halkı ve Ukrayna'da yaşayan 33 bin soydaşları için kaygılandıklarını belirten Şen, "İşgaller ve savaşlar farklı şekillerde başlasa da sonunda hep aynı ses yankılanır; annelerin, çocukların gözyaşları. Kırım Türkleri olarak bütün dünyaya sesleniyoruz: Daha geç olmadan işgali durdurun. Ukrayna teslim olmayacak, Kırım Türkleri işgale boyun eğmeyecektir." dedi.

Bursa Ukraynalılar Derneği Başkanı Viktoriia Afşar ise ülkelerinin 5 gündür saldırı altında olduğunu, ordularının ve halklarının savaştığını hatırlattı.

Ukraynalılar olarak aileleri için endişe duyduklarını dile getiren Afşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı üyelerimiz aileleri ile iletişime geçemiyorlar çünkü internet yok, elektrik yok o şehirlerde. Bazıları birkaç gündür iletişime geçemiyor ama her sabah uyandıktan sonra ailelerimizi, arkadaşlarımızı arıyoruz ya da yazıyoruz. Hayatta mıdır, güvende midir, nasıllar; onları merak ediyoruz ve her akşam yatmadan önce aynı şeyi tekrar ediyoruz. Ukrayna direniyor ve direnmeye devam edecektir çünkü biz haklıyız. Biz kendi topraklarımızı savunuyoruz. Biz kimseyi işgal etmiyoruz ve böyle bir niyetimiz yok. Ukrayna barış istiyor, kendi başına kendi kararlarını almak istiyor. Ukrayna bağımsız bir ülke ve Rusya'ya bağlı olmak istemiyor. Halkımız bunu kesinlikle istemiyor."

Afşar, kendilerine destek veren Türk halkına da teşekkür etti.

Etkinliğe katılanlar ise slogan atarak Ukrayna'ya destek verdi.

Bursa'daki Kırım Türkleri ve Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti

Bursa'daki Kırım Türkleri ve Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti

Bursa'daki Kırım Türkleri ve Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti

Bursa'daki Kırım Türkleri ve Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti

AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel

Ukrayna, Bursa, Rusya, Kırım, Güncel, Haberler

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