Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler
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Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da ayrılmak üzere olduğu eşini parkın ortasında öldürdükten sonra elinde silahla kaçan zanlı polisi saatlerce peşinden koşturdu.

Bursa'da ayrılmak üzere olduğu eşini parkın ortasında öldürdükten sonra elinde silahla kaçan zanlı polisi saatlerce peşinden koşturdu. Polis ekiplerini görünce depar atan silahlı katil zanlısı sokak aralarına kaçınca ortalığı ayağa kaldırdı. Son olarak ikametine gelen zanlı balkona çıkıp sağa sola ateş ederek elindeki silahla adeta poz verdi. Özel harekat polislerinin de katıldığı 1 saatlik operasyonun ardından etkisiz hale getirilen şüpheli elleri kelepçeli vaziyette Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Katil zanlısının firar anları ve eşini öldürmeden önce ikna etmeye çalıştığı görüntüler film karesi gibi saniye saniye kameralara yansıdı.

Sabah saat 07.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli 428. Sokakta karısı Aygül Yıldız'ı (45) barışmaya ikna etmek isteyen ve o anları kameraya yansıyan Mehmet Yıldız (45) cinayeti işledikten sonra, silahı ile birlikte olay yerinden kaçtı. Ölen Aygül Yıldız'ın yakınları da acı haberi alıp olay yerine gelince sinir krizi geçirdiler

İlk olarak merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde polis ekipleri ile karşı karşıya gelen katil zanlısı, araçtan inen polisleri görünce depar atarak uzaklaştı. Daha sonra Erikli Mahallesi'ndeki evinde sıkıştırılan şüpheli bu sefer de sokak aralarına kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Son olarak Erikli Mahallesi Ortayol Mevkisi'ndeki evine gelip saklanan şüpheli polis ekipleri kapıya dayanınca evinin balkonuna çıkarak sağa sola ateş etti. Elindeki silahla adeta poz veren Mehmet Yıldız'ın o anları da kameraya yansıdı. Zanlı uzun süre teslim olmamakta direndi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektifleri ve özel harekat timlerinin nefes kesen operasyonuyla gözaltına alınan Yıldız elleri kelepçeli vaziyette Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mahalle sakinlerinin film gibi izlediği operasyon öncesi katil zanlısı Mehmet Yıldız'ın eşiyle görüştüğü anlar, polisten kaçma anları ve balkondaki silahlı görüntüsü saniye saniye kameraya yansıdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

(Gökay Başdan - Berktuğ Öncü/İHA)

Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler
Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler
Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler
Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler
Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler
Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler
Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler
Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler
Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler
Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler
Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler
Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler
Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler
Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler
Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler
Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler
Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler
Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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