Bursa'daki camisiz minare, görenlerin ilgisini çekiyor

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan camisiz minare, bölgenin sembolü haline geldi. Mahalle muhtarı Suat Karakaya, 2000 yılında yıkılan caminin minaresine, sağlam olduğu için dokunulmadığını söyledi.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde, 1868'de yapılan Hasanpaşa Camii, yıllar içinde tahrip olması sonucu 2000 yılında yıkıldı. Mahallelinin tepkisi üzerine ise sağlam olan minare yıkılmadı. Bir süre sonra aynı isimle başka cami, mahallenin farklı noktasına inşa edildi. Yıkılmayan minare ise mahallenin sembolü haline geldi. Camisiz minare, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

'YIKMAYA KIYAMADIK'

Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Suat Karakaya, mahallelerinin 160 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından kurulduğunu ve göç ile birlikte nüfus artışından dolayı bu camiyi yaptıklarını kaydetti. Muhtar Karakaya şunları söyledi: "2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı, yıkmaya kıyamadık, bıraktık. Bu da ilginç bir görünüm kazandırdı mahallemize. Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor. 18 yıldır yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük bir saat konulmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı