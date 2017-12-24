Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 8 Yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Turgay Birgül'ün (37) kullandığı 16 NTA 10 plakalı otomobil, Bursa-İzmir karayolunun 50. kilometresindeki Çingençeşme mevkisinde refüje çarptı. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda 4 farklı araç da 16 NTA 10 plakalı otomobile çarptı.



Yaralanan 10 kişi, ambulanslarla Bursa ve Karacabey'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Gür (64) ve Hüseyin Baran (55), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Bursa-İzmir karayolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı.