Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 8 Yaralı

Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 8 Yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 8 Yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Turgay Birgül'ün (37) kullandığı 16 NTA 10 plakalı otomobil, Bursa-İzmir karayolunun 50. kilometresindeki Çingençeşme mevkisinde refüje çarptı. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda 4 farklı araç da 16 NTA 10 plakalı otomobile çarptı.

Yaralanan 10 kişi, ambulanslarla Bursa ve Karacabey'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Gür (64) ve Hüseyin Baran (55), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa-İzmir karayolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı.

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