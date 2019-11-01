01.11.2019 14:08

Bursa'da zeytinyağlı yemekler yarıştı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bu yıl 41'incisi düzenlenen olan Zeytin Festivali çerçevesinde ev hanımlarına yönelik zeytin yağlı yemek yarışması yapıldı. 19 yarışmacının katıldığı zeytinyağlı yarışmada jüri üyeleri dereceye girecek yemekleri seçmek için büyük bir çaba gösterdi.

Orhangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yapılan yarışmaya 19 ev hanımı birbirinden nefis yemeklerle katıldı. Jüri üyeliklerini Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz'ın eşi Kübra Şehnaz Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın eşi Kıymet Aydın ve Yiyecek ve İçecek uzmanı Nevin Tuna'nın yaptığı yarışmada görünüm, sunum ve lezzet değerlendirmeleri yapıldı. Bütün yiyeceklerin tek tek jüri üyelerine sunulduğu yarışmada jüri üyeleri dereceye girecek yemekleri belirlemek için büyük çaba harcadı. Yapılan yarışma sonrasında Zeytin yağlı Yemek yarışmasında birinciliği zeytin yağlı sarma ile Öznur Kiremitçi, ikinciliği zeytin yağlı şalgamlı bulgur salatası ile Emine Sakallı ve vişneli yaprak sarması ile Sevinç Göçmen elde etti. Dereceye giren ev hanımlarına hediyeleri pazartesi günü gerçekleştirilecek olan zeytin festival kutlama programı esnasında verilecek.

Kaynak: İHA