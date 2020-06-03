Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu 9 keçi telef oldu BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 9 keçi telef oldu.

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 9 keçi telef oldu.

Bursa'da son günlerde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Büyükorhan ilçesindeki Karalar Mahallesi'nde çobanlık yapan İrfan Sönmez, dün 9 keçisini otlamaya götürdü. Ancak aniden yağmur bastırdı. Sönmez'in hayvanlarıyla sığındığı ağaca yıldırım düştü.9 keçi telef oldu. Geçmini keçilerden sağladığını söyleyen Sönmez, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: DHA