Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu 9 keçi telef oldu
BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 9 keçi telef oldu.
03.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:29
BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 9 keçi telef oldu.
Bursa'da son günlerde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Büyükorhan ilçesindeki Karalar Mahallesi'nde çobanlık yapan İrfan Sönmez, dün 9 keçisini otlamaya götürdü. Ancak aniden yağmur bastırdı. Sönmez'in hayvanlarıyla sığındığı ağaca yıldırım düştü.9 keçi telef oldu. Geçmini keçilerden sağladığını söyleyen Sönmez, yetkililerden yardım istedi.
Kaynak: DHA