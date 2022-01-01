Bursa'da yeni yılın ilk bebeği 'Elif' oldu - Haberler
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Bursa'da yeni yılın ilk bebeği 'Elif' oldu

Bursa'da yeni yılın ilk bebeği 'Elif' oldu
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'da yılın ilk bebeği saat 00.03'te dünyaya gelen 'Elif' isimli bebek oldu.

BURSA'da yılın ilk bebeği saat 00.03'te dünyaya gelen 'Elif' isimli bebek oldu. Bebeğin ismini Kaymakam Eren Arslan koydu.

Kaymakam Eren Arslan, yılbaşında görevde olan İnegöl Devlet Hastanesi personelini ve hastaları ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun, sağlık çalışanlarına ise kolaylıklar dileyen Kaymakam Eren Arslan, yeni yılda 00.03'te, Hülya Bozkurt'un dünyaya getirdiği 5'inci çocuğu olan kızını sevdi. Kaymakam Eren Arslan, Hülya Bozkurt'un istediği üzerine bebeğe Elif adını verdi.


Bursa'da yeni yılın ilk bebeği 'Elif' oldu

Bursa'da yeni yılın ilk bebeği 'Elif' oldu

Bursa'da yeni yılın ilk bebeği 'Elif' oldu

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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