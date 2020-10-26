Polis peşlerine düşünce 1 kilo esrarı yola döktüler
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Polis peşlerine düşünce 1 kilo esrarı yola döktüler

26.10.2020 10:58 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:27
Polis peşlerine düşünce 1 kilo esrarı yola döktüler

Bursa - Ankara yolunda uygulama yapan bölge trafik ekiplerini gören bir kamyonet kaçtı. Nefes kesen kovalamaca sonucu kaçan kamyonet sürücüsü, 1 kilo kubar esrar maddesini yola dökerken yakalandı. Gözaltına alınan şahısların uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlarından sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Ankara yolunda uygulama yapan bölge trafik ekipleri gelen 16 LUY 82 plakalı kamyonet ani bir manevra yaparak uygulama noktasında kaçtı. Bunun üzerine bölge trafik ekipleri kaçan kamyonetin peşine düştü.

1 KİLO ESRARI YOLA DÖKTÜ

Nefes kesen kovalamaca sonucu kamyonet Ankara yolundaki tali yolda girdiği sırada polisler tarafından yakalandı. Kamyonet sürücüsü M.K isimli şahıs yanlarında bulunan 1 kilo yakın kubar esrar maddesi olduğu tahmin edilen maddeyi yola döktüğü görüldü. Sürücü ile yanında bulunan iki bayan yolcu D.K ve N.K gözaltına alındı.

AYNI SUÇTAN SABIKALARI ÇIKTI

Yola dökülen esrar maddesi ise inceleme sonrası yoldan toplatıldı. Daha sonra 3 şahıs Kestel jandarma ekiplerine teslim edildi. Yapılan sorgulamalarında 3 şahısın uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlarından dolayı daha önce işlem yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Polis peşlerine düşünce 1 kilo esrarı yola döktüler
Polis peşlerine düşünce 1 kilo esrarı yola döktüler
Polis peşlerine düşünce 1 kilo esrarı yola döktüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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