Bursa'da yağışlar sevindirdi, barajlar dolmaya başladı

Bursa'da yağışlar sevindirdi, barajlar dolmaya başladı Son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa'da, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte dolmaya başlayan barajlardan gelen haber sevindirdi.

Bursa'da yağışlar sevindirdi, barajlar dolmaya başladı

BURSA - Son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa'da, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte dolmaya başlayan barajlardan gelen haber sevindirdi. Son yağışlarla birlikte iki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 6 artış göstererek yüzde 31'den 37'ye yükseldi. Hiç yağış olmasa dahi Bursa'nın yaklaşık 5 buçuk ay yetecek kadar suyu olduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 38, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 36 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 37 olarak tespit edildi.

Baraj, pınar ve kuyulardan gelen su miktarının hiç yağış olmasa bile, Ağustos ayının sonralarına kadar yetecek kadar su olduğunu belirten yetkililer, suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti.

Uludağ'da kar kalınlığının 135 santimetre olarak ölçüldüğü, eriyen kar sularının barajların doluluk oranını daha da arttıracağı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER PEKER