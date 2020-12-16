Bursa'da, veresiye tartışmasında 2 işletme sahibi bıçaklı saldırıya uğradı
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Bursa'da, veresiye tartışmasında 2 işletme sahibi bıçaklı saldırıya uğradı

16.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:21
Bursa'da, veresiye tartışmasında 2 işletme sahibi bıçaklı saldırıya uğradı

BURSA'da, veresiye teklifini kabul etmeyen Suriye uyruklu işletme sahipleri ile müşteri arasında çıkan bıçaklı kavga çıktı.

BURSA'da, veresiye teklifini kabul etmeyen Suriye uyruklu işletme sahipleri ile müşteri arasında çıkan bıçaklı kavga çıktı. üç kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 2 işletmeci yaralandı.

Olay akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 şüpheli, Mustafa T. ve Muhammed T.'ye ait kuruyemiş dükkanına gelerek veresiye alışveriş yapmak istedi. Mustafa T. ve Muhammed T. durumu kabul etmeyince, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine şüphelilerden biri, dükkan sahiplerine bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu Mustafa T. kasığından, Muhammed T. ise sırtından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheliler ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Bursa'da, veresiye tartışmasında 2 işletme sahibi bıçaklı saldırıya uğradı
Bursa'da, veresiye tartışmasında 2 işletme sahibi bıçaklı saldırıya uğradı
Bursa'da, veresiye tartışmasında 2 işletme sahibi bıçaklı saldırıya uğradı
Bursa'da, veresiye tartışmasında 2 işletme sahibi bıçaklı saldırıya uğradı
Bursa'da, veresiye tartışmasında 2 işletme sahibi bıçaklı saldırıya uğradı
Bursa'da, veresiye tartışmasında 2 işletme sahibi bıçaklı saldırıya uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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