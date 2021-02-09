Bursa'da uyuşturucu ticaretine iki tutuklama

Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'nden gelen ihbarı değerlendiren Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri, araç içerisinde uyuşturucu pazarlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelileri takibe alan polisi karşılarında gören M.K, A.H, F.Ç, U.K, ellerindeki uyuşturucuları yok etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 17,71 gram metamfetamin ile hassas terazi, cam aparat ve 150 lira nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki ifadeleri sonrasında adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.K. ve A.H. serbest bırakılırken, F.Ç. ve U.K. ise uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi