Bursa'da uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu
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Bursa'da uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

20.10.2020 07:11 | Son Güncelleme: 20.10.2020 07:14
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 600 polis tarafından "şafak" vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapılar "koçbaşı" ile kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çok sayıda kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 07:14:32. #1.15#
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