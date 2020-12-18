Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

18.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:16
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 5 kilo 333 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 5 kilo 333 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kırsal Burcun Mahallesi'nde ikamet eden S.D. (28) ve N.D'nin (59) evinde uyuşturucu bulundurduğu ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evinde ve eklentilerinde uyuşturucu arama köpeği "Takip"in de kullanıldığı operasyonda, 5 kilo 333 gram kubar esrar, hassas terazi, tabanca, kuru sıkı tabanca, otomatik av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler S.D. ile N.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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