"Aşk yaşıyorlar" dediği eşi ve yeğenine tarlada tüfekle ateş açtı
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"Aşk yaşıyorlar" dediği eşi ve yeğenine tarlada tüfekle ateş açtı

26.09.2020 15:12 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:53

Bursa'da tarlada çalışan eşi ve yeğenini tüfekle yaralayan şahıs önce kaçtı, sonra teslim oldu. Eşiyle öz yeğeni arasında ilişki olduğunu iddia eden koca, bu konuda tarlada tartıştıklarını ve tüfekle kendilerine ateş ettiğini ifade etti.

Bursa Orhangazi'de geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde tarlada eşini ve yeğenini tüfekle yaraladıktan sonra kayıplara karışan Ertuğrul B. isimli şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz perşembe günü Orhangazi Çeltikçi'de meydana gelen olayda Eruğrul B. (36) İsimli şahıs, Çeltikçi'deki bir tarlada çalışan eşi Duygu B. (34) ve yeğeni Ünal B.'ye (31) tüfekle ateş açmış olayda Duygu B. ve Ünal B. yaralanmıştı.

ÖNCE KAÇTI, SONRA TESLİM OLDU

Olay sonrasında bir ticari taksi ile İznik'e kaçan Ertuğrul B., yakınlarının ve jandarmanın ikna çabaları sonucu Orhangazi Jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ertuğrul B, adliyeye sevk edildi.

YEĞENİ İLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Eşi ve yeğenini yaralayan Ertuğrul B., jandarmadaki ifadesinde eşi Duygu B.'nin kendi öz yeğeni Ünal B. ile ilişkisi olduğunu bu konuda tarlada tartıştıklarını ve tüfekle kendilerine ateş ettiğini söyledi. Öte yandan Ertuğrul B.'nin olayda kullandığı tüfek de jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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