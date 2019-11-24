Bursa'da trafik kazası 1 kişi hayatını kaybetti
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Bursa'da trafik kazası 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir İlçesine bağlı Marmaracık köyünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

24.11.2019 01:59 | Son Güncelleme: 24.11.2019 02:04
Bursa'da trafik kazası 1 kişi hayatını kaybetti

'nın İlçesine bağlı köyünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Marmaracık köyünden Yenişehire gelmek isteyen Serkan Şebil (44) araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kazaya karışan Ö.Y gözaltına alınırken hayatını kaybeden Serkan Şebilin evli iki çocuk babası olduğu ve çobanlık yaptığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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