Bursa'da trafik kazası 1 kişi hayatını kaybetti

24.11.2019 01:59 | Son Güncelleme: 24.11.2019 02:04

Bursa'nın Yenişehir İlçesine bağlı Marmaracık köyünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Marmaracık köyünden Yenişehire gelmek isteyen Serkan Şebil (44) araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Kazaya karışan Ö.Y gözaltına alınırken hayatını kaybeden Serkan Şebilin evli iki çocuk babası olduğu ve çobanlık yaptığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA