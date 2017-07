Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın (3)

KAYMAKAM AKÇA: CAN KAYBI OLMAMASINA SEVİNİYORUZ



Bursa'nın Kestel İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün bir tekstil fabrikasında çıkan ve çevredeki fabrika ve tesise sıçrayan yangın 2 saat süren çalışma ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangın bölgesine gelen Kestel Kaymakamlığı'na vekaleten bakan İnegöl Kaymakamı Ali Akça ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mhammet Emin Tarım gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yangında can kaybı olmamasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Kaymakam Akça, şöyle dedi:



"Aynı bölgede 3 işletme var. 2'si tekstil 1 tanesi de mobilya. Mobilya işletmesinden yangının çıktığını söylüyorlar. Nedeni yapılacak incelemelerden sonra ortaya çıkacak. İtfaiye ekiplerimiz zamanında alevlere müdahale etti. Başarılı bir çalışma yaptılar. Olayda can kaybının olmaması sevindirci" dedi. Bursa İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Emin Tarım, yangına 30 araç 100'ün üzerinde personel desteği, ile müdahale edildiğini söyledi. Çalışmalarda, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir belediyesi destek verdiler. Yangının çıkış nedeni daha sonra belirlenecek."